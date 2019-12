Wie bereits in den vergangenen Jahren, nahmen auch dieses Jahr kurz vor der Jahreswende etliche Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg“ an der bundesweiten Kampagne “Tierfutter statt Böller“ teil. Diesmal kamen so viel Spenden wie noch nie zusammen. Auf diesem Wege ein riesen Dankeschön an alle Spender. Ein ausführlicher Bericht folgt.