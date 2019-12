“Drexpop Record Release Party im VorOrt-Haus” – Nationale Streife gegen Linksextremes Konzert in unmittelbarer Nähe zum Polizeirevier Dessau

Vergangene Woche beteiligten sich Mitglieder der Partei “Der III. Weg” an einer nationalen Streife in Dessau. Anlass war ein im VorOrt- Haus in Dessau stattfindendes Konzert unter dem Titel: “Drexpop Record Release Party”, bei der die Band “Plattensprung” aus Bitterfeld und die in der Antifaszene gefeierte Punkrockband “Klabusterbaeren” spielten.

Bereits am Januar 2019 gab es im benachbarten Ort Roßlau einen gewalttätigen Übergriff auf Nationalisten. Die Opfer wurden dabei feige in einer Bahnunterführung von einer Horde Linksextremer in Überzahl angegriffen und schwer verletzt. Diese setzen dabei z.B. Eisenstangen und Hämmer ein. Es grenzt an ein Wunder, dass es keine Toten gab.

VorOrt Verein – Ein Nu­kle­us für Linksextreme?

2014 hatte sich aus einer stu­den­ti­schen In­itia­ti­ve her­aus der “Vor­Ort e.V.” gegründet. Laut eigenen Bekundungen ist er ein Sammelsurium aus De­sign-Stu­die­ren­den der Hoch­schu­le An­halt, Ab­sol­ven­ten und Des­sau­ern und soll für die Schaf­fung eines Raumes der Krea­tiv­wirt­schaft mit über­re­gio­na­lem Po­ten­zi­al und die Ak­ti­vie­rung und Ge­stal­tung von Kom­mu­ni­ka­ti­on in­ner­halb einer Stadt­ge­sell­schaft stehen, an dem sich Neu­an­kömm­lin­ge, Des­sau­er und Tou­ris­ten zum kul­tu­rel­len und krea­ti­ven Aus­tausch be­geg­nen kön­nen.

Welche Art des kreativen Austausches gemeint ist, bleibt auf den ersten Blick offen. Doch auf den Zweiten wird ersichtlich, dass eine Distanzierung oder Abgrenzung zu Linksextremisten in diesem Konzept offenbar fehlt.

So wird auf dem Werbeplakat für das Konzert offen mit dem Logo der Antifaschistischen Aktion geworben und ein Mitglied der Band “Plattensprung” lachend mit einem T-Shirt mit dem Schriftzug “Good Night White Pride” dargestellt und dieser Slogan wird durch die Abbildung eines am bodenliegender Mannes untermalt, welcher dabei von einer Katze angegriffen wird. Ein weiteres Mitglied der Band trägt auf seinem T-Shirt den Schriftzug “Wenn du Sirenen hörst, dann lauf”.

Die Band “Plattensprung” – Alles andere als Deutschrock

Die Band “Plattensprung” aus Bitterfeld spielt immer wieder auf Konzerten der linksextremen und sich selbst als alternativ bezeichnenden Szene. So stand die Band z.B. bereits 2015 auf der Freilichtbühne Bitterfeld gemeinsam mit der bundesweit aktiven Gruppe “Feine Sahne Fischfilet” im Programmheft. Diese sorgte durch Gewaltverherrlichung und linksextreme Aussagen immer wieder für Schlagzeilen.

Kein Zufall, sondern ein linksroter Faden

Auch “Geiznering Designs” von Gregor Leichsnering aus Dresden ist offizieller Unterstützer der Veranstaltung. Ein kleiner Blick ins Weltnetz macht deutlich, dass dieses Unternehmen diverse Flugblätter entworfen hat, immer wieder mit dem Logo der linksextremen Antifaschistischen Aktion.

Keine Alternative, aber System

Kommerzialisierter Antifaschismus, Spendengelder, die Hochschule Anhalt und billiger Alkohol stellen dabei jedoch nur einen Cocktail dar, mit dem wohlstandsverwöhnte BRD-Kinder ihre Gefühls- und Wahrnehmungswelt vernebeln und sich bzw. ihren wahnwitzigen kulturellen Selbsthass feiern. Und so ist es am Ende ein höchst groteskes Bild, welches sich gegenüber des Polizeireviers im VorOrt-Haus abzeichnet. Eine paranoide Matrix, die angesichts der ausufernden Gewalt und Armut auf Deutschlands Straßen an Dekadenz ihres Gleichen sucht.

Linksextremismus bleibt nicht unwidersprochen

Da es der nationalrevolutionären Opposition nicht an Kreativität und Spontanität fehlt, blieb diese Veranstaltung nicht ohne Antwort. Das Zentrum der Muldestadt darf nicht zu einer liberalen Matrix und linksextremen Wohlfühlzone verkommen, in der sich Deutsche nicht mehr gefahrlos bewegen können. Die logische Konsequenz war, dass sich eine nationalrevolutionären Streife zum Ort des Geschehens bewegte, Passanten über die Umtriebe in dem VorOrt-Haus informieren und möglichen Übergriffen auf Nationalisten vorbeugten.