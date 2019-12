Dutschke-Plakate in Deggendorf und Viechtach

Im August eröffnete Erhard Grundl von Bündnis90/Die Grünen in Viechtach sein Wahlkreisbüro. Außerdem hat dort auch Toni Schuberl, der Grüne Landtagsabgeordnete seinen Platz bekommen. Hofiert wurde er damals vom hiesigen CSU-Bürgermeister Franz Wittmann, der sich dort in Szene setzte, als hätte er selbst das Parteibüro der antideutschen Partei errichtet. Außerdem war Cem Özdemir bei der Eröffnung zugegen. Ansonsten hielt sich der Andrang dort in Grenzen. Nur die Polizei und einige Staatsschutzbeamte stellten eine größere Anzahl.

Lieblos und kahl sind die kleinen Büroräume in der Kolpingstraße 4, in der Bayerwaldstadt. Ein paar Plakate hängen in den Schaufenstern und drinnen steht ein einfacher Tisch vor leeren Wänden. Das ist es also, das allgemein erste Büro einer Partei in Viechtach.

Grünen-Büro, Antifa-Cafè und Technische Hochschule betroffen

In der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember 2019 wurden vor Ort schließlich Plakate angebracht, die den 40. Todestag von Rudi Dutschke thematisieren und klarstellen, dass dieser heute nicht bei den antideutschen Grünen seine politische Heimat hätte, sondern in der nationalrevolutionären Bewegung vom „III. Weg“. Auch in Deggendorf sollen in derselben Nacht die gleichen Plakate angebracht worden sein, wie uns Bürger aus der Donaustadt berichteten. Dort wurden die plakativen Aushänge rund um der Technischen Hochschule sowie am Bahnhof gesichtet. Außerdem war das Café Holler in der Amanstraße 8 betroffen, in welchem immer wieder Antifa-Veranstaltungen stattfinden, wie etwa der „Rote Stammtisch Deggendorf“.

