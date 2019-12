Dutschke-Plakate in München aufgetaucht

München beschreibt sich selbst immer gerne als weltoffen und tolerant. Dementsprechend wird die linksextreme Szene auch von der Stadt gefördert. Es gibt auch verhältnismäßig viele antideutsche Objekte in der Stadt. Doch nun wurden einige Gutmenschen aus ihren scheinrevolutionären Träumen gerissen. Denn überall in der Stadt tauchten an ihren scheinbaren Rückzugsräumen Plakate unserer Partei mit dem Abbild von Rudi Dutschke auf und auch die Linke in München muss sich eingestehen: Rudi Dutschke wäre heute einer von uns!