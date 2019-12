Gera: Der Knecht Ruprecht auf dem Märchenmarkt

Am vergangenen Wochenende waren Aktivisten vom Stützpunkt Ostthüringen in Begleitung des Knecht Ruprechts auf dem Märchenmarkt in der Otto-Dix-Stadt unterwegs. Dort verteilte der fleißige Knecht Ruprecht mit einem Gehilfen Päckchen gefüllt mit Süßem, Gesundem und vielem mehr an die kleinen Erdenbewohner.

Die Erwachsenen bekamen das “Winterhilfe“ Flugblatt gereicht, um ihnen aufzuzeigen, dass es auch Menschen gibt, welche keine warme Mahlzeit oder Geschenke bekommen, keine feste Bleibe haben und täglich kämpfen müssen. Die Aktion wurde von den Gerschen gut angenommen und einige gute Gespräche entwickelten sich daraus .

Ein ausführlicher Bericht folgt…