Gera – Fremde Horden stürmen Ausverkauf

Im ostthüringischen Gera haben fremdrassische Personengruppen wieder gezeigt, welche Umgangs- und Verhaltensformen für sie der Norm entsprechen.

Die alte und geschichtsträchtige Stadt Gera entwickelt sich seit Jahrzehnten immer weiter in Richtung Untergang. Hohe Arbeitslosenzahlen, baufällige Schulen, enorme Abwanderungsquoten und ein überaltertes Stadtbild sind omnipräsente Zeichen des Verfalls der einst so stolzen preußischen Residenz!

In diesem Zusammenhang verlassen auch viele Handelsgeschäfte den Standort Gera, so auch ein Schuh- und Taschenladen der internationalen Kette „CCC GERMANY GMBH“. Dieser besitzt noch eine Geschäftsstelle im Zentrum von Gera, in den Arcaden, und lud kurz vor Weihnachten zum Ausverkauf ein.

Angezogen durch enorme günstige Preise fanden sich bereits am Wochenende eine Vielzahl von Scheinasylanten in der Geschäftsstelle ein und gab sich gewohnt unzivilisiert. Es wurde geschrien, gestritten und gewühlt, was das Zeug hält! Am Montag, den 16.12.2019, kam es zum bisherigen Höhepunkt des importieren Fehlverhaltens. Die Bilder des Textes wurden am Nachmittag eben jenes Tages aufgenommen und den Aktivisten unserer Partei zugespielt.

Interessant hierbei ist, dass die Mitarbeiter wohl zum Verschweigen eben jener Zustände aufgefordert worden sind. Wir können diese Information nicht zu 100% verifizieren, möglich ist es aber allemal!

Dieses chaotische, nahezu anarchistische Verhalten nur aufgrund von verbilligten Schuh- und Taschenwaren ist eine Schande für unsere Stadt! Wir sind gespannt, ob der Bürgermeister und das geheime Instagram-Model Julien Vonarb sich dazu äußern werden. Gerade die Gerüchte über das Geheimhalten von diesen Zuständen sollten ihn, als vorgeblich so engagierten Oberbürgermeister, tangieren. Möglich wäre aber auch, dass er das Geschäft lediglich für ein paar „Selfies“ besucht und ein kleines Kaffeekränzchen hält.