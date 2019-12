Göppingen: Tierfutter statt Böller

Volkstreue Aktivisten aus Württemberg verzichten auch zu diesem Jahreswechsel auf den Kauf von Böllern und anderen Feuerwerkskörpern. Dies schont nicht nur das Gehör und die Nerven vieler Tiere, für die die massenhafte Ballerei zu Silvester stets absoluter Streß und teilweise auch Lebensgefahr bedeutet. Daneben spart man sich durch den Verzicht auf Böller und Raketen auch einiges an Geld, das wesentlich sinnvoller eingesetzt werden kann. Wie bereits in vorangegangenen Jahren (siehe beispielsweise hier und hier), taten unsere Aktivisten lieber Gutes für die leider oftmals vergessenen Tiere, die traurig in den Tierheimen ihr Dasein fristen müssen. So brachte man bereits vergangene Woche Spenden in das Tierheim in Esslingen und dieser Tage auch allerlei Futterspenden ins Göppinger Tierheim.

Tier- und Umweltschutz ist seit jeher ein Grundpfeiler unserer nationalen Weltanschauung und daher ist es uns eine Herzensangelegenheit und Ehrensache, die tierischen Freunde nicht zu vergessen.