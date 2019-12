Grußworte aus Usedom an unsere politischen Gefangenen

Auch in diesem Jahr wurden wieder Briefe fertig gemacht, um jene in den Mittelpunkt zu holen, die in den Kerkern der “bunten Republik“ wegen unserer Sicht auf die Welt einsitzen. Ein paar liebevolle Zeilen, ein Gruß, eine Karte, Briefmarken und Umschläge sollen ein Zeichen der Solidarität setzen. Sollen die staatliche Repression aufweichen und aufzeigen, dass keiner vergessen ist. Egal, wo wir auf der Straße zusammenkommen, um für Veränderungen zu rebellieren, auf unseren Festen mit Freunden und Familie schöne Stunden verleben, eines werden wir nicht vergessen, wir sind nicht Alle … es fehlen die Gefangenen.