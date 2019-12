In der Ukraine gibt es Proteste gegen das Recht auf Erwerb des ukrainischen Bodens durch ausländische Großkonzerne. In Kyiv ließ die Polizei den friedlichen Protest aber eskalieren.

Die Aktionen gegen die Öffnung des Landmarktes für aus ausländische Investoren wird dennoch in Kyiv seit Tagen fortgesetzt. Aus Protest gegen die Werchowna Rada kamen Tausende Demonstration und Mitglieder des Nationalkorps, darunter Aktivisten aus der Region Lemberg. In der Folge gingen ungefähr tausend Demonstranten nach Khreshchatyk und blockierten dort die Bewegung des Verkehrs, um die Einwohner der Hauptstadt und die Ukrainer auf das globale Problem des Verkaufs ukrainischer Grundstücke aufmerksam zu machen.

Auch blockierten ukrainische Bauern den Verkehr auf den wichtigsten Strecken der Ukraine – in der Nähe von Poltawa, Riwne und Odessa.️Die Anforderungen der Demonstranten bleiben unverändert: Das Landrecht sollte ukrainisch und für Ukrainer sein, nicht für temporäre “Diener des Volkes“!

In Kyiv kam es anlässlich dieser Proteste zu Zusammenstößen mit der Polizei. Etwa 50 Personen wurden festgenommen, hauptsächlich aus nationalistischen Formationen. Die Polizei hat eine Person bewusstlos geschlagen. Sie musste in einem Park in der Nähe der Rada reanimiert werden.

Die Polizeiführung in Kyiv setzt somit weiter auf die Strategie der Eskalation, welche in den vergangenen Monaten stark zugenommen hat.