Am heutigen Sonnabend beteiligten sich weit über 2.000 Bürger an einer Kundgebung gegen Ausländergewalt und Überfremdung im erzgebirgischen Aue. Hintergrund ist der brutale Messerangriff einer Horde ausländischstämmiger Täter an Heiligabend auf eine Veranstaltung der Kirche für Bedürftige.

Auch eine Abordnung unserer nationalrevolutionären Partei war vor Ort präsent und zeigte deutlich Flagge gegen kriminelle und gewalttätige Ausländer.