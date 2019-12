Leipzig: Video zum linken Straßenterror aufgetaucht

Das anläßlich einer nationalen Kundgebung aufgenommenen Polizeivideos vom 12.12.2015 in Leipzig zeigen, welche kriminelle Energie der linke Mob auf die Straße bringt und mit welcher Brutalität die linksautonome Szene gegen Polizeibeamte vorgeht. Gleichzeitig wird aber auch ersichtlich, wie zurückhaltend und mutlos die Polizeikräfte sich in dieser Situation verhalten haben und regelrecht in Panik verfielen. Die Beamten flüchteten förmlich von den Linksextremisten und suchten verzweifelt Schutz hinter ihren Autos. Die Beamten hatten damals den Auftrag, den ordnungsgemäßen Ablauf der nationalen Demonstration zu gewährleisten, da Linksautonome eine Gegendemonstration veranstalteten. Kurz nach 13 Uhr kam es dann im Bereich Karl-Liebknecht-Straße/Kurt-Eisner-Straße zu massiven Angriffen der Linksautonomen auf die Polizei. Die Bilanz: 69 verletzte Polizisten, 50 beschädigte Dienstfahrzeuge.