Rudi Dutschke in Berlin

Wer in den letzten Tagen aufmerksam durch die Straßen von Berlin gelaufen ist, wird vermehrt das Konterfei des bekannten deutschen Sozialisten Rudi Dutschke gesichtet haben. Vornehmlich an linken Einrichtungen, Presseeinrichtungen und Unis prangert auf Plakaten sein immer noch bekanntes Gesicht. Das Springer-Hochhaus hat es genauso erwischt wie den Campus der TU, einen guten Eindruck hat auch die Rudi Dutschke Straße selber hinterlassen. Überall in Berlin kann man ihn sehen und von unserer Bewegung “Der III. Weg“ lesen. Bei all den antideutschen, vom Selbsthass zerfressen linken “Gutmenschen“ der Neuzeit, kommt man nicht drumherum festzustellen, Rudi Dutschke wäre heute einer von uns …