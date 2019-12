Rudi Dutschke Konterfei auch in der Uckermark aufgetaucht

Etwas erfrischendes hatte der Anblick von Plakaten mit dem Konterfei des deutschen Sozialisten Rudi Dutschke und den Worten “Heute wäre er einer von uns“ in manchen Städten der Uckermark. Als Nationalrevolutionär gibt es sonst nicht viel zu sehen in den eingestaubten Schaufenstern etablierter linker Parteien und Organisationen. In den letzten Tagen war das aber anders und auf Plakaten unserer Bewegung erinnerte man an die vor 40 Jahren verstorbene Ikone der 68er Studentenbewegung, der so gar nicht mit den antideutschen Linken von heute vergleichbar ist. Viele seiner damaligen Weggefährten haben im Laufe der Zeit den Weg ins nationale Lager gefunden und würde Dutschke heute noch leben, er wäre wohl tatsächlich auch einer von uns …