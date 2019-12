Rudi Dutschke Plakate auch in Potsdam- Mittelmark gesichtet

Auch im südlichen Teil des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurden, zu seinem 40. Todestag, Rudi Dutschke Plakate mit seinem Antlitz gesichtet.

In einer Region in der 16% Prozent der Bevölkerung trotz hoher Arbeitslosigkeit und grassierendem Volkstod die Grünen wählen, ist es erbaulich, dass es noch Deutsche gibt, die die Gedanken von Rudi Dutschke auf die Straße der Städte und Dörfer bringen. So etwa in den Orten Wiesenburg und Medewitz.

Als Revolutionär, Sozialist und Gesicht und Stimme der Studentenbewegung der 1960er Jahre lehnte er schon damals den mörderischen US-Imperialismus und den gleichschaltenden Bolschewismus ab.

Er stand gerade gegen Ausbeutung von Mensch und Natur!

Rudi Dutschke wäre heute einer von uns!