Rudi Dutschke Plakate in Köthen gesichtet

Im Umland und in der Bachstadt Köthen selbst sind in den letzten Tagen vermehrt Plakate aufgetaucht, auf denen dargelegt wird, dass Rudi Dutschke heute Bestandteil der nationalen Bewegung wäre. Vermehrt tauchten die Plakate an linken Zentren und Bildungsstätten auf, so in Gröbzig und auf dem Gelände der Hochschule Anhalt, wie uns berichtet wurde.

Bleibt zu hoffen, dass diese Entwicklung sich fortsetzt, die deutsche Jugend aufsteht und immer mehr Linke umdenken und Teil der nationalrevolutionären Bewegung werden, da nur hier der Kampf gegen Kapital- und Imperialismus geführt werden kann.