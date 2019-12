Auch in Potsdam sind in den letzten Tagen vermehrt Plakate aufgetaucht, auf denen dargelegt wird, dass Rudi Dutschke heute Bestandteil der nationalen Bewegung wäre. Vermehrt tauchten die Plakate an linken Zentren auf, so in Babelsberg und auf dem Potsdamer Unigelände, wie uns berichtet wurde. Inwieweit die Linken sich zum “III. Weg” bekennen, ist uns nicht bekannt. Bei vielen kommt jedoch einmal sicherlich noch die Einsicht, dass sich die hier herrschenden Zustände ändern müssen.