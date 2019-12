In Wangen, gelegen im württembergischen Allgäu, tauchten Plakate unserer Partei über Rudi Dutschke auf. An dem linksextremen Jugendzentrum “Tonne“ in der Lindauer Str. 2 wurden die Plakate gesichtet. Denn auch im Allgäu ist man sich sicher, Rudi Dutschke wäre heute einer von uns. Auch, wenn so einige antideutsche Linke das nicht wahrhaben wollen.