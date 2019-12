Rudi Dutschke Plakate in Zwickau aufgetaucht

Auch in der Muldestadt Zwickau tauchten Plakate auf, die in zeitlicher Nähe zu Dutschkes Todestag an diversen Objekten angebracht wurden. So fand man Plakate u.a. am örtlichen Büro der Grünen, am Gewerkschaftshaus sowie an den lokalen Redaktionsräumen der “Freien Presse”. Eines ist gewiss, Dutschke wäre heutzutage wohl nicht bei den antideutschen Grünen und im volksfeindlichen Lager, sondern hätte – wie einige andere namhafte, einstmals linke Protagonisten seiner Zeit – den Weg in unsere nationalrevolutionäre Bewegung gefunden.