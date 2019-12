Rudi-Dutschke-Plakate rund um das Gelände der Uni Leipzig aufgetaucht

In der Nacht zum Todestag von Rudi Dutschke tauchten Plakate zu den Dutschke-Aktionswochen an mehreren Stellen rund um die Universität Leipzig auf. Mitten im roten Herzen der linken Studentenstadt wurde somit an einen echten deutschen Sozialisten erinnert, der angesichts der vaterlandslosen, antideutschen und israelsolidarischen Claquere auf den Straßen und in den Hochschulen Leipzigs wohl vor Ekel erblasst wäre. Rudi Dutschke hätte das Spiel der globalistischen Zerstörung von Volk und Nation und die heutige linke Anbiederung an die zionistischen und westlich-liberalen Eliten wohl nicht mitgetragen.

Wir sind sicher: Heute wäre er einer von uns!