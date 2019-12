Große Freude und Dankbarkeit, wurde unseren Aktivisten an diesem Wochenende zuteil. Mit reichlich Tierfutter im Gepäck, wurden auch in diesem Jahr, Tierheime in Oberfranken beschenkt. Wir verzichten gern auf die Knaller an Silvester, da Geld in Tierfutter zu investieren, mehr Sinn macht.

Tut auch ihr etwas gutes und beteiligt euch an unserer Kampagne “Tierfutter statt Böller“!