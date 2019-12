USA: 15 Jahre Gefängnis für Verbrennen von Regenbogenfahne

Adolfo M. riss zuerst eine LGBTQ-Flagge von der Ames United Church of Christ in Ames im US-Bundesstaat Iowa und verbrannte diese dann vor einem Strip-Lokal. Diese Aktion wertete ein Gericht in den USA als Hassverbrechen und der 30-Jährige muss dafür unglaubliche 15 Jahre ins Gefängnis. Die Staatsanwältin Jessica Reynolds erklärte nach dem Urteil: “Die unschöne Wahrheit ist, dass es Leute gibt, die andere wegen ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung angreifen. In solchen Fällen ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft aufstehen und diesen Leuten die schwerwiegenden Konsequenzen ihres Verhaltens klarmachen.“