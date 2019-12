Weihnachtsfeier im Stützpunkt – Mittelland

Wenn die Nächte länger und die Tage kürzer werden, treffen sich die Aktivisten des Stützpunkts Mittelland mittlerweile schon traditionell zum gemeinsamen Jahresabschluss. In den letzten Tagen des ausklingenden Jahres ist es noch einmal Zeit, einige Stunden in der Gemeinschaft zu verbringen und Kraft zu tanken für die kommenden Herausforderungen. Ob das gemeinsame Singen traditioneller deutscher Weihnachtslieder, wie das wohl jedem Kind bekannte „Oh Tannenbaum“, oder das Gespräch im Kreis der Freunde und Kameraden, jeder findet seinen Punkt an diesem Tag, den man noch in einer rein deutschen Gemeinschaft verbringt. Sorgsam wurden Tische und Wände traditionell dekoriert, fern ab von dem kapitalistischen Kitsch, der Weihnachten zunehmend überschattet.

Plätzchen und Lebkuchen wurden zum Kaffee gereicht, während in der Küche fleißige Köche das Essen vorbereiteten. Zahlreiche Programmpunkte durchzogen die Stunden. Andächtig hörte die versammelte Schar zu, als die Ringsendung des Großdeutschen Rundfunks abgespielt wurde und davon kündigte, wie vor Jahrzehnten deutsche Soldaten an allen Fronten Europas Wacht hielten. Nicht minder aufmerksam wurde ein Vortrag zum Versailler Schanddiktat verfolgt, der noch einmal eingehend die historischen Ausmaße des Unrechts dieses „Friedens“ ausführte.

Mit einer traditionellen Feierstunde, deren Höhepunkt das gemeinsame Singen des „Treuelieds“ darstellte, endete das offizielle Programm. Viele der Teilnehmer blieben noch lange und erfüllten den Raum mit Lachen und Gesprächen. Gemeinsam wird es auch 2020 ins neue Kampfjahr gehen!