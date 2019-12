Zur diesjährigen Wintersonnenwende trafen sich Mitglieder und Freunde des “III. Weg” aus dem Westerwald und Taunus, um gemeinsam an einer historisch/kultisch bedeutsamen Erhebung am Rande des Lahntals die Wintersonnenwende zu begehen. Dieses Jahr war die Feierfolge ganz auf unsere Jüngsten ausgerichtet. Diese wurden in das Sprechspiel mit eingebunden und bekamen eine nordische Geschichte erzählt. Noch lange verweilte man am Feuer und genoss die milde Nacht.