“Ich glaube und bekenne, daß ein Volk nichts höher zu achten hat als die Würde und Freiheit des Daseins.”

Carl Phillipp Gottlieb Clauswitz, später Clausewitz, ab 1827 von Clausewitz war ein preußischer Generalmajor, Heeresreformer, Militärwissenschaftler und Militärethiker. Er wurde am 1. Juli 1780 in Burg geboren und verstarb am 16. November 1831 in Breslau.

