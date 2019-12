Zitiert: Friedrich der Große – Ich arbeite, um zu leben

“Ich arbeite um zu leben. Denn nichts hat mehr Ähnlichkeit mit dem Tod als der Müßiggang.”

Friedrich II. von Preußen, besser bekannt unter “Friedrich der Große” oder der “Alte Fritz”, war König von Preußen und Kurfürst von Brandenburg. Der Dynastie der Hohenzollern entstammend und sich selbst als “ersten Diener des Staates” bezeichnend, wurde Friedrich der Große am 24. Januar 1712 in Berlin geboren und verstarb am 17. August 1786 in Potsdam.

