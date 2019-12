Zitiert: Heinrich von Treitschke – Was du auch tust

“Was du auch tust, um reiner, reifer, freier zu werden, du tust es für dein Volk.”

Heinrich Gotthard von Treitschke war ein deutscher Publizist, Historiker und Mitglied des Reichstags von 1871 bis 1884. War er anfangs als Nationalliberaler im Reichstag vertreten, so wirkte er dort ab 1878 ohne Parteizugehörigkeit. Heinrich von Treitschke wurde am 15. September 1834 in Dresden geboren und verstarb am 28. April 1896 in Berlin.

