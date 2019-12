“In die deutsche Landschaft ist mit veränderlichen Schriftzeichen die Geschichte des deutschen Volkes eingegraben.”

Lothar Schreyer war ein deutscher Jurist, Dramatur, Maler und Schriftsteller, Dramatiker, Erzähler, Essayist und Lyriker. Mehrere Werke veröffentlichte er unter dem Pseudonym Angelus Pauper. Lothar Schreyer wurde am 19.10.1886 in Blasewitz geboren und verstarb am 18. Juni 1966 in Hamburg.

*Unsere “Zitiert”-Bilder dürfen gerne abgespeichert und weiterverbreitet werden.