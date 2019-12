“Im Verfall der Landwirtschaft sehe ich eine der größten Gefahren für unseren staatlichen Verband.”

Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, ab 1871 Fürst von Bismarck, ging als Reichsgründer und erster deutscher Reichskanzler in die Geschichte ein. Otto von Bismarck wurde am 1. April 1815 in Schönhausen (Elbe) geboren und verstarb am 30. Juli 1898 in Friedrichsruh bei Aumühle.

