Zwickau: Winterhilfestand und anschließende Weihnachtsfeier

Am dritten Adventwochenende führten unsere Aktivisten im Zwickauer Stadtteil Neuplanitz einen Infostand mit angegliederter Kleider- und Sachspendenausgabe durch. Trotz des kalten Wetters, das eher ungemütlich und stürmisch war, fanden sich in den über zwei Stunden doch einige Neuplanitzer an unserem Stand ein. Einige Landsleute brachten gut erhaltene Kleidung an unseren Stand und andere nahmen dankbar Kleider- und Sachspenden wie Spielzeug für die Kleinen mit.

Es kam zu positiven Gesprächen mit altbekannten Unterstützern sowie neuen Interessenten, die unsere kontinuierliche Arbeit vor Ort begrüßen. Vom Weihnachtsmann gab es außerdem noch kleine Tüten mit selbstgebackenen Plätzchen für Groß und Klein, was allen ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

Weihnachtsfeier in kameradschaftlicher Runde

Nach dem positiven Winterhilfestand am Vormittag folgte noch am selben Abend eine Weihnachtsfeier im Kreise unserer Mitglieder und Freunde.

Eingeläutet wurde der Abend im festlich geschmückten Saal mit einem bebilderten, ausführlichen Jahresrückblick, bei dem der westsächsische Stützpunktleiter ein ausführliches Resümee der Aktivitäten des zu Ende gehenden Jahres zog. Im Jahr 2019 war unser Stützpunkt Westsachsen auf einer Vielzahl regionaler Demonstrationen und Kundgebungen präsent. Gleichfalls war man vor Ort aktiv und setzte vielfältige Akzente. Auch im kommenden Jahr werden unsere regionalen Mitglieder ihre Arbeit unbeirrt fortsetzen, denn da die Zeiten nicht besser werden, ist es an uns, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln weiter im politischen Kampf um unsere Heimat voranzuschreiten.

Im Anschluß wurde das reichhaltige Büfett eröffnet und gemeinsam bei Speis und Trank der Abend verbracht, der mit vielen Gesprächen in kameradschaftlicher Runde erst spät sein Ende fand.

Allen Mitgliedern, Freunden und Interessenten wünschen wir ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Start ins neue Jahr.