An diesem Wochenende wurde das schöne Wetter genutzt, um wieder großflächig Flugblätter zu verteilen. Am Sonnabend wurden mehrere Hundert Briefkästen in Hirschaid bestückt.

Weiter ging es dann am Sonntag in Gaustadt. Dort fanden mehrere Tausend Flugblätter ihren Weg in die örtlichen Briefkästen.

Gespräche mit positiver Rückmeldung wurden zudem auch geführt und zeigten den Aktivisten, dass sie auf dem richtigen Weg sind.