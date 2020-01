Bundestag debattierte über den Schutz der EU-Fahne

Wie wir bereits berichtet und ausführlich in der Aktionswoche: „Unser Europa ist nicht eure EU“ thematisiert hatten, hat der Bundesrat dem Bundestag einen Gesetzentwurf vorgelegt, um damit die Hoheitssymbole des EU-Konstrukts zu schützen. Der Bundestag debattierte heute Nachmittag über diese Thematik.

Mit der Einführung des § 90 c StGB will der Bundesrat zukünftig die Verunglimpfung der EU-Fahne sowie der EU-Hymne unter Strafe stellen. Anlass dazu gab laut Christian Lange, dem parlamentarischen Staatssekretär, der für die Bundesregierung die Aussprache begann, die 1. Mai Demonstration vom „III. Weg“ in Plauen. Der Demonstrationszug startete – mittlerweile schon traditionell – mit der EU-Fahne als Fußabstreifer.

Auch die Israel Fahne soll geschützt werden

Außerdem thematisierte der Staatssekretär noch eine geplante Verschärfung des § 104 StGB, mit dem die Hoheitszeichen ausländischer Staaten gestärkt werden sollen. Grundlegend geht es bei dieser Gesetzesverschärfung um den Schutz der israelischen Fahne, die beispielsweise bei Demonstrationen im Jahr 2017 in Berlin mehrmals in Brand gesetzt wurde. „Deutlicher kann nicht ausgedrückt werden, dass man das Existenzrecht Israels nicht anerkennt und das wollen wir nicht hinnehmen“, so der zionistenfreundliche Christian Lange.

Die EU als „Autorität der Hoheitsmacht“

Im Antrag spricht der Bundesrat von einer „Autorität der Hoheitsmacht, welche die EU in Deutschland ausmacht“ und stellt den Schutz der EU-Symbolik „im Interesse des Ansehens der EU und der Aufrechterhaltung eines europäischen Friedens“ in den Vordergrund. Ganz klar wird also bereits formuliert, welchen Stellenwert das völkerfeindliche Konstrukt der Europäischen Union bereits hat. Abstrus wird es, wenn die Regierung davon spricht, dass eine Verunglimpfung der EU-Fahne den europäischen Frieden stören würde.

Der Gesetzesentwurf zur Einführung eines § 90 c StGB wird von der Union sowie der SPD unterstützt. FDP, Linke, AfD und Grüne sprachen sich grundsätzlich gegen die zukünftige Strafbarkeit aus, wenn auch alle aus sehr unterschiedlichen Gründen. Den Vogel abgeschossen haben hierbei wieder die Grünen. Die Abgeordnete Canan Bayram sprach sich gegen den Gesetzesentwurf und dafür für ein Verbot unserer Partei „Der III. Weg“ aus. So wäre das Problem für sie gelöst.

Wer sich die Bundestagsdebatte im Detail antun will, kann das hier machen:

