Am Sonntag den 12. Januar 2020 verteilten Aktivisten des Stützpunktes Nürnberg-Fürth Flugblätter in Fürth. In die Briefkästen des Stadtteils Ronhof wurden hunderte Flugblätter gegen die Ausbeutung durch Zeitarbeit gesteckt.

Die Partei “Der III. Weg“ fordert im 6. Parteiprogrammpunkt “Soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen“ und eine sofortige Abschaffung der Zeit- und Leiharbeit.