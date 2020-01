Flugblattverteilung in Schesslitz (Lkr. Bamberg)

Mitglieder des Stützpunktes Oberfranken verteilten am heutigen Nachmittag wieder einige Hundert Flugblätter in der ländlichen Gemeinde. In Bamberg und auch im Landkreis ist durch die massenhafte Zuwanderung die Kriminalität stark angestiegen. Selbst in kleineren Ortschaften merkt man, wie sich das Stadtbild durch Kulturfremde stark verändert hat. Es liegt an uns, auf diese Probleme hinzuweisen und die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren. Unsere regierende Politkaste sieht sich natürlich nicht in der Pflicht, diese Probleme anzugehen und eine Besserung der regionalen Sicherheit zu garantieren.