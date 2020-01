Flugblattverteilung “Tierfutter statt Böller” in Kaiserslautern

Am 28. Dezember haben Aktivisten des “III. Weg” – Stützpunkt Pfalz in und um Kaiserslautern im Zuge der Kampagne “Tierfutter statt Böller“ in einer zweiten Aktion Flugblätter an Passanten in der Fußgängerzone verteilt und Briefkästen mit dieser wertvollen Botschaft gefüllt.

Es war ein allgemein großer Zuspruch aus der Bevölkerung zu vernehmen, als man ihnen von unserer Kampagne berichtete.

Auch die Aktivisten aus der Pfalz werden die nächsten Tage lieber Tierfutter an Tierheime spenden, als den verschwenderischen Silvesterbrauch mit noch mehr Böllern entgegen zu feiern.

Helfen Sie mit und verzichten sie freiwillig auf Feuerwerk. Unserer Umwelt und unseren Tieren zuliebe.