Edeka-Mitarbeiter aus Kleinmachnow in Brandenburg haben laut „Potsdamer Neueste Nachrichten“ in einem Supermarkt ein-T-Hemd mit einem Fleischermeistermotiv und dem Spruch „Hart wie Stahl, zäh wie Leder. Das sind die deutschen Fleischzerleger“ getragen. Ein Kunde denunzierte die Edeka-Metzger bei der Firmenleitung und behauptete hierin eine Ähnlichkeit zu einem Zitat von Adolf Hitler vom Reichsparteitag in Nürnberg am 14. September 1935 erkannt zu haben. Sein Ideal der Jugend beschrieb Hitler mit den Worten „flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl“.

Wie nicht anders zu erwarten, wurde den Mitarbeitern das Tragen des T-Hemds seitens der Firmenleitung auf der Arbeit untersagt. Die Mitarbeiter konnten den Wirbel um das Zitat aber nicht nachvollziehen.