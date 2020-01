Das von Horst Seehofer (CSU) geführte Innenministerium ließ im Laufe dieser Woche die nationale Gruppierung “Combat 18“ verbieten. Grund dafür sei eine mögliche Nähe vom mutmaßlichen Lübcke-Mörder zu der Gruppe.

“Combat 18“ gilt in der Systempresse als “bewaffneter Arm des in Deutschland verbotenen Neonazi-Netzwerks ‘Blood and Honour‘“. Es ist somit nun auch das Zeigen der Symbolik der Gruppe verboten, z.B. das vermeintliche Kürzel “C18“.