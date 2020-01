Iran: Millionen gedenken General Soleimani (+Videos)

Millionen Iraner haben heute in der Hauptstadt Teheran bei einer Trauerzeremonie Abschied von General Kassem Soleimani genommen, der durch einem völkerrechtswidrigen US-Drohnenangriff feige im Irak getötet worden war. Hierfür rief die staatliche Führung in Teheran eigens einen Feiertag zu Ehren des Märtyrers Soleimani aus. Am frühen Morgen gab es an der Universität in Teheran ein Leichengebet, an dem neben der iranischen Führung auch Präsident Hassan Rouhani, Außenminister Mohammad Javad Zarif und der oberste religiöse Führer, Ayatollah Ali Khamenei anwesend waren. Als Hauptredner traten der Anführer der palästinensischen Hamas, Ismail Hanija, und Soleimanis Tochter Seinab auf.

Hamas-Anführer Hanija betonte in seiner Rede noch einmal den unbeugsamen Kampf gegen Israel. “Ich betone, dass die Widerstandslinie im Land Palästina angesichts zionistischer Verschwörungen und amerikanischer Vorherrschaft in der Region niemals besiegt werden wird, nicht geschwächt wird bis zur Vertreibung der Besatzer von unserem Land, mit der Hilfe von Gott, dem Allmächtigen.”

Nach der morgentlichen Trauerzeremonie wurde Soleimanis Leiche zum Asadi-Platz im Westen Teherans transportiert. Entlang der fast drei Kilometer langen Strecke warteten Hunderttausende und zeigten ihre Trauer und Wut.

Morgen wird dann Soleimanis Leichnam von Teheran in die schiitische Hochburg Ghom gebracht und auch dort ist eine Gedenkfeier mit Hundertausenden vor einem Mausoleum geplant. Von dort wird Soleimanis Leichnam in seinem Geburtsort Kerman im Südostiran gebracht werden, wo dieser seine letzte Ruhe finden soll.

Nach der Tötung des iranischen Militärs Qassim Soleimani forderte am Sonntag das irakische Parlament in einem Beschluß den Abzug der US-Truppen aus dem Irak. Der Einsatz der von den USA geführten Anti-IS-Koalition müsse beendet werden und deßhalb soll die Regierung in Bagdad ihre Bitte um Beistand zurückziehen.

Anbei noch ein älteres Video einer Militärparade der Revolutionsgarde für Ayatollah Khamenei an der Emam Hossein Universität.