Jugend im Sturm am 4. Juli 2020

Wir leben in einer entwurzelten und kulturlosen liberalkapitalistischen Konsumgesellschaft, die nur ein Heute und kein Morgen kennt. Aufgeblasen und völlig degeneriert wird unser Volk immer mehr vom Egoismus zerfressen. Der Sinn des Daseins und das Bewusstsein, wer man ist und woher man kommt, gehen vollends verloren in einer identitätsraubenden multikulturellen Gesellschaft.

Unsere nationalrevolutionäre Bewegung und allen voran ihre aktivistische Jugend, stellt sich dieser bedrohlichen Entwicklung täglich entgegen. Was Gemeinschaft heißt, was Kultur, Tradition, Identität und Disziplin für uns bedeuten, werden wir gemeinsam am 4. Juli 2020 beim “Jugend im Sturm” – Gemeinschaftstag aufzeigen ( Bericht vom Jugend im Sturm 2018 —>HIER ).



Neben nationalen Musikgruppen und Einzelkünstlern werden Aktivisten ihre körperlichen Fähigkeiten in einem Kampfsportturnier darbieten. Zahlreiche Informationsstände sollen die tägliche politische Arbeit unserer Partei und ihrer Arbeitsgruppen bezeugen und Anregungen sowie den Austausch untereinander fördern. Bekannte Redner werden uns den Ist-Stand und den theoretischen Ausblick in die Zukunft geben. Gemeinsam werden wir an diesem Tag Zeugen eines anderen Deutschlands, eines, das unserem Volk eine Zukunft geben kann, wenn unsere Zeit gekommen ist.

Unsere Jugend steht im Sturm und zeigt, dass man kämpfen muss, wenn man siegen will.

Für unser Vaterland, unser Volk und unsere Heimat steht sie BEREIT!

Sei auch Du dabei und (er)lebe einen Tag in einer deutschen Gemeinschaft mit Musik, Kampf und Information!

Weitere Infos, Redner und Musiker folgen!