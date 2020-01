„National-Zeitung“ stellt Betrieb ein

Mit Ende des 69. Jahrgangs wurde die aus München stammende „National-Zeitung“ im Dezember 2019 eingestellt. Mit dem Aufkommen des Internets verlor die einst auflagenstarke „National-Zeitung“ wie alle anderen Printmedien an Bedeutung. Früher konnte man an fast jedem Kiosk die einmal die Woche erscheinende „National-Zeitung“ erwerben und war für viele Patrioten und Nationalisten das zentrale Informationsblatt. Während die Auflage Mitte der 1970er Jahre über der 100.000er-Marke lag, dürfte sie in den letzten Jahren auf nur noch wenigen tausend Exemplaren geschrumpft sein.

Der Ursprung der „National-Zeitung“ lag in der „Deutsche Soldaten-Zeitung“, welche 1950/51 vom ehemaligen NS-Kreisleiter Helmut Damerau und Oberst a.D. Heinrich Detloff von Kalben ins Leben gerufen wurde. Anschließend stieß noch Paul Steiner, General der Waffen-SS, zur Redaktion hinzu. 1960 wurde dann der Münchner Verleger Gerhard Frey (Jg. 1933) zum alleinigen Herausgeber der Zeitung und baute rund um die „National-Zeitung“ einen profitablen Versandhandel namens Deutscher Buchdienst und den Reiseveranstalter Deutsche Reisen auf. Trotz ihrer formalen Unabhängigkeit wurde die “National-Zeitung” aufgrund der beherrschenden Stellung des DVU-Chefs Freys und wegen des Fehlens einer eigenen Parteizeitung der DVU bis zum Rückzugs Freys aus der Parteipolitik oft als das Presseorgan der DVU betrachtet.

In der Abschiedsverkündung auf www.national-zeitung.de heißt es: