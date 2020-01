Plauen: Kundgebung – „Gerechtigkeit für alle Deutschen“

Wie vor der Wahl im Mai 2019 angekündigt, spendet unser Stadt- und Kreisrat Tony Gentsch seine Aufwandsentschädigung an die sozialen Projekte unserer Partei DER III. WEG. Eines davon ist das Projekt „Hilfe für Deutsche“. In der Lange Str. 5 in Plauen betreiben wir eine Kleiderkammer, in der immer freitags von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr Sach- und Kleiderspenden kostenlos an Deutsche ausgegeben werden.

Aber auch die Verteilung von Lebensmitteln an bedürftige Deutsche findet regelmäßig statt. So auch Ende September vor der Plauener Tafel (Bericht: Verteilung vor der Plauener Tafel /+Video). Doch der Stadtverwaltung ist das ein Dorn im Auge und so wurde nun ein Bußgeldbescheid erlassen, denn die Verteilung hätte angemeldet werden müssen.

Während die Verräterparteien hunderttausendfach gegen den Artikel 16a GG verstoßen und illegale Ausländer in unser Land gelassen haben und es noch immer tun oder zigfach darüber hinweggeschaut wird, dass Kinder für diese sogenannten „Fridays for Future“-Veranstaltungen die Schule schwänzen, wird im Gegenzug ein Bußgeld erhoben, weil Lebensmittel kostenlos an Deutsche ausgegeben wurden.

Selbstverständlich werden wir deswegen keinen Schritt zurückweichen, sondern eher zwei Schritte nach vorn machen. Unsere konsequente Antwort auf das städtische Verhalten, die Anmeldung einer volksnahen Kundgebung.

Am 14. März 2020 erwarten euch auf dem Wartburgplatz in Plauen zahlreiche Stände unserer Arbeitsgruppen, verschiedene Redner (u.a. unser Stadt- und Kreisrat Tony Gentsch), die kostenlose Ausgabe von Kleider- und Sachspenden und zum Abschluss der Auftritt des nationalen Rappers Makss Damage.

Wir lassen uns von solchen Schikanen und staatlichen Repressionen nicht einschüchtern. Daher zeigt am 14. März Solidarität und Entschlossenheit, kommt zu unserer Veranstaltung „Gerechtigkeit für alle Deutschen“ auf dem Wartburgplatz in Plauen.