Ticker: Wir tragen das Licht für Dresden 2020

Heute ab 14:00 Uhr tragen wir das Licht für Dresden, das Licht der Erinnerung weiter. Den Gedenkmarsch werden wir in unserem Ticker begleiten und selbstverständlich dürfen unsere Leser schon gespannt sein, wohin die Reise geht.

Während und vor allem gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Deutschland von alliierten Terrorbombern in ein Trümmerfeld verwandelt. Unzählige zivile Menschenleben wurden bei diesem Kriegsverbrechen ausgelöscht und Kulturgüter unschätzbaren Wertes unwiederbringlich zerstört. Die Erinnerung an die Opfer unseres Volkes in diesem, vordergründig gegen Frauen, Greise und Kinder geführten verbrecherischen Bombenterror, wollen wir in einem alljährlichen zentralen Gedenktag am Leben erhalten und gleichzeitig mahnend imperialistische Kriegsbestrebungen gegen freie Völker anklagen.

Unser Fackellauf findet bereits das dritte Mal statt. Während sonst immer die freien Tage zwischen Weihnachten und Neujahr genutzt wurden, verlegte man die Erinnerungsaktion nun auf Ende Januar. 2017 wurde das Licht der Erinnerung aus Würzburg nach Nordhausen getragen. 2018 übergab man das Licht an Fulda. Und von dort aus führt der Weg nun nach Süddeutschland. Am Ziel wird dann selbstverständlich wie jedes Jahr die zentrale Gedenkdemonstration angemeldet.

Weitere Informationen zur Aktion "Wir tragen das Licht für Dresden weiter".