“Tierfutter statt Böller” – Kampagne in Angermünde durchgeführt

Schon seit dem Bestehen unserer Partei “Der III. Weg“ in der Uckermark unterstützen Aktivisten im Dezember und Januar die bundesweite Kampagne “Tierfutter statt Böller“. Hintergrund ist zum einen die Tatsache, dass die Deutschen jedes Jahr mehr Geld für Feuerwerk zur Jahreswende ausgeben und ein Rekord den anderen ablöst. Hier werden bis zu 150 Millionen Euro, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Luft gejagt. Da es gerade Tiere sind, die unter dem Feuerwerk am meisten leiden, hat unsere nationalrevolutionäre Bewegung die alljährliche Kampagne “Tierfutter statt Böller“ ins Leben gerufen. Mit Aufklärungsflugblättern und dem Einsammeln von Tierfutterspenden, werden so immer mehr Landsleute dafür sensibilisiert, auf ein übermäßiges Rumgeballere zum Jahreswechsel zu verzichten und stattdessen den ein oder anderen Euro sinnvoll für Tierfutter auszugeben. Unterstützt werden dann je nach Bedarf ehrenamtliche Tierheime, regionale Tierschutzorganisationen und Gnadenhöfe.

In Angermünde aktiv

Neben der Verteilung von Flugblättern zum Thema, zogen im Dezember mehrere Gruppen von Mitgliedern mit ihren Bollerwägen durch Angermünde, um Tierfutterspenden einzusammeln. In diesem Jahr wurde erstmalig an mehreren Orten gleichzeitig gesammelt und der Einsatz zahlte sich mehr als positiv aus. Noch nie wurde in Angermünde soviel Tierfutter gespendet, eine ganze Busladung konnte so in die Verteilerstelle verbracht werden. Ein riesiges Dankeschön geht hiermit an alle Unterstützer. In den nächsten Tagen werden sämtliche Tierheime und Hilfsorganisationen nach Bedarf angesteuert und die Spenden abgegeben. Im nächsten Jahr soll die Kampagne dann auf die ganze Uckermark ausgeweitet werden, um noch mehr Menschen zu erreichen.