Mit dem Jahreswechsel geht die “Tierfutter statt Böller“ – Kampagne für unsere Aktivisten in der Pfalz zu Ende. In den vergangenen Wochen hatten sie an mehreren Orten Aufklärungsarbeit zu unserer Kampagne betrieben und Sachspenden gesammelt.

Zu unserer Freude konnten wir die Spendenmenge vom vorherigen Jahr noch einmal deutlich steigern und haben uns daher entschieden, mehrere Einrichtungen zu versorgen.