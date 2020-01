Unterstützung der Bauernproteste in der Uckermark

Das geplante neue Agrarpaket der Bundesregierung zieht in diesen Tagen den Unmut tausender Landwirte bundesweit auf sich. Nachdem vor drei Monaten erst zehntausende Bauern mit ihren Traktoren ganze Städte lahmlegten, um sich aufsehenerregend Verhör in Politik und Volk zu verschaffen, kam es zum 17.01.20 nun erneut zu Sternfahrten im gesamten Bundesgebiet. Grund ist das geplante neue Agrargesetz, das durch die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner (CDU) durchgepeitscht werden soll. Auch wenn einige Oppositionsparteien den Vorstoß der Bundesministerin kritisieren, hängen doch alle zusammen am Gängelband der EU und ihrer sinnfreien Regelungen und möglichen Sanktionen.

Seit Jahrzehnten reguliert die Europäische Union mit Unterstützung der etablierten deutschen Parteien den deutschen Bauernstand in den Ruin. Tausende Höfe müssen jedes Jahr vor den diktatorischen Maßnahmen der EU kapitulieren und geben ihre Familienunternehmen auf. Diese fehlgeleitete Landwirtschaftspolitik der etablierten Parteien treibt die deutsche Bauernschaft in fast schon suizidalen Zügen in den existenziellen Untergang. Die mutwillige Subventionierung der Abhängigkeit unserer Heimat von globalen Großkonzernen in der gesamten Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik wird immer offensichtlicher.

“ Bauernstand macht stark das Land”

Um so wichtiger erscheint es dieser Tage, als Nationalrevolutionär ganz klar den Rücken des deutschen Bauernstandes zu stärken und gegen die diktatorischen Maßnahmen der EU und ihrer hilfswilligen Handlanger im deutschen Bundestag Stellung zu beziehen. Mit tausenden von Flugblättern ziehen deshalb unsere Aktivisten gerade in den ländlichen Regionen aus, um zum Einen die Bauern auf Alternativen zu den Verräterparteien in Berlin und Brüssel aufmerksam zu machen und zum Anderen die Bevölkerung für diese Thematik zu sensibilisieren.

In der Agrarpolitik verlangen wir: