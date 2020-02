13. Februar 1945 – Dresden – UNVERGESSEN!

Am 13. Februar 1945 überfielen britische und amerikanische Luftgangster in mehreren Angriffen die wehrlose deutsche Flüchtlingsstadt Dresden und warfen ihre furchtbare tödliche Bombenfracht auf unschuldige Zivilisten nieder.

Mehrere Tage und Nächte brannte das ausgebombte “Elb-Florenz” und sehr viele Menschen fanden einen grausamen Tod. Doch wenn man heute in ein Geschichtsbuch schaut, kann man viel lesen, aber alle Bücher verschweigen die wahre Zahl der toten Deutschen im Phosphorbrand von Dresden.

In einer der schönsten Städte Deutschlands, Europas und der Welt hatten sich zu den rund 600.000 Einwohnern etwa noch einmal so viele Vertriebene eingefunden und aufgehalten. In diesem höllischen Inferno der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 sollen binnen 15 Stunden laut Bericht des Internationalen Roten Kreuzes über die Bombardements des Zweiten Weltkriegs von 1941 bis 1945 mindestens 250.000 ahnungslose, wehr- und hilflose deutsche Zivilisten lebendig verbrannt, verschmort und verglüht. Insgesamt waren 7.500 Tonnen Bomben, davon über 700.000 Brandbomben, auf Dresden abgeworfen worden! Auf jeweils zwei Einwohner kam also mehr als eine Brandbombe!

Zentraler Gedenktag für alle Bombenopfer

Das Ausmaß des alliierten Vernichtungswahns erreichte eine Vielzahl deutscher Städte, vor allem in den Jahren 1944/45. Um sämtlichen Bombenopfern unseres Volkes gebührend zu gedenken und die alliierte Mordmaschinerie anzuklagen, ist es aus Sicht der nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg” unerlässlich, einen zentralen Gedenktag einzuführen. Diesen wollen wir jährlich gemeinsam am Sonnabend nach dem Jahrestag der Bombardierung Dresdens begehen, da die Elbflorenz wie keine andere Stadt als Symbol dieses Vernichtungskrieges gegen Deutschland gilt. Passend dazu trägt diese Gedenkveranstaltung auch den Namen “Ein Licht für Dresden”. Im Rahmen dieses zentralen Gedenktages wollen wir alljährlich aus einer ehemals zerstörten deutschen Stadt ein mahnendes Licht senden, für alle Bombenopfer und gegen völkerrechtswidrige Bestrebungen. Dieses Jahr wurde die Gedenkveranstaltung in Bamberg (Oberfranken) angemeldet. Die Stadt hat jedoch ein Verbot ausgesprochen, gegen das wir juristisch vorgehen. Weitere Informationen folgen.

Video zum Gedenkmarsch „Ein Licht für Dresden“ 2019 in Fulda

Wir tragen das Licht für Dresden 2020