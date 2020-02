Auf der Veranstaltung “Gerechtigkeit für alle Deutschen”, die am 14. März 2020 in Plauen stattfindet, wird unser stellv. Parteivorsitzender Matthias Fischer sprechen. Zeigt am 14. März Solidarität und Entschlossenheit und kommt zu unserer Veranstaltung auf dem Wartburgplatz in Plauen.

