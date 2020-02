Antifa beschmiert Bayreuther Justizpalast

Nur wenige Stunden Wenige nachdem das Verwaltungsgericht Bayreuth den Trauermarsch unter dem Mtto “Ein Licht für Dresden” in Bamberg genehmigt hat, besprühten Linksautonome eine Wand des Justizpalasts in Bayreuth mit dem Schriftzug “Justiz und Nazis Hand in Hand #Bamberg“. Der Sachschaden wird seitens der Polizei auf rund 3.000 Euro geschätzt. Neben der Aufhebung des Demostrationsverbots des nationatialrevolutionären Trauermarschs untersagte das Gericht der Stadt Bamberg außerdem, zur Teilnahme an einer Gegenveranstaltung mit dem Titel “Fest der Demokratie” aufzurufen. Denn schließlich habe sich die Stadt Bamberg neutral zu verhalten, so eine Sprecherin des Gerichts auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.