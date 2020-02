Aufklärung in Angermünde

In den letzten Tagen waren in vielen Straßen der uckermärkischen Stadt Angermünde Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” unterwegs, um mit verschiedenen Flugblättern Aufklärung im Volk zu betreiben. Zum einen wurde die Kampagne “Bauernstand – macht stark das Land” fortgesetzt, zum anderen wurden hunderte Flugblätter gegen die anhaltende Überfremdung in die Briefkästen gebracht. Trotz der Hetze und Dämonisierung nationaler Strukturen, auch in unserer Region, setzen zahlreiche Aktivisten ihre Arbeit in der Uckermark fort, denn es geht um unsere Heimat, wir haben nur die eine.