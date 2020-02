Bayern: Ermittlungen gegen Grünen-Fraktionsvorsitzende – Immunität aufgehoben

Gegen die bayerische Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Schulze, wird derzeit ermittelt, weil sie nationalistischen Demonstranten den Mittelfinger gezeigt hat. Der bayerische Landtag hob, um den Ermittlungen freien Lauf zu gewähren, die Immunität der Abgeordneten Katharina Schulze auf.

Im September 2018 kam es zu dem Vorfall in München, als Nationalisten auf dem Marienplatz demonstrierten. Daraufhin hat Schulze den Nationalisten mit dem Mittelfinger ihr wahres Ich gezeigt, was aber nun msl in der BRD eine Straftat darstellt und auch noch fotografiert werden konnte.