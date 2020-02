BKA suspendiert Nachwuchskommissare wegen falscher Kostümewahl zu Fastnacht

Beim Bundeskriminalamt (BKA) versteht man schon lange keinen Spaß mehr. Das mussten jetzt drei Kommissaranwärter feststellen, weil sie in einem WhatsApp-Chat sich über originelle Faschingskostüme austauschten und dabei auch politisch nicht so korrekte Garderoben in Erwägung zogen. Einer der drei Kommissaranwärter habe darin vorgeschlagen, sich als Attentäter von Halle zu verkleiden. Ein anderer wollte lieber Wehrmachtsuniformen tragen, aber “nur wenn wir original Armbinden benutzen.” Gegen einen Anwärter habe man daraufhin laut BKA ein Entlassungsverfahren eingeleitet und die beiden anderen werde das BKA disziplinarisch ahnden.